«Secret Story» de retour à la télé? Christophe Beaugrand réagit aux rumeurs

Depuis plusieurs mois, les fans de « Secret Story » réclament le retour à l’écran de l’émission de téléréalité qui a fait les beaux jours de TF1 entre 2007 et 2015, avant de passer sur NT1 en 2016 et 2017. Les rumeurs vont d’ailleurs bon train depuis un moment, et Christophe Beaugrand, présentateur des trois dernières saisons de l’émission, a tenu à mettre les choses au clair ce vendredi, épingle Voici.

Si François de Brugada, le PDG de Banijay France, société qui a racheté EndemolShine, avait annoncé au micro de Variety qu’il cherchait constamment « de nouvelles façons de rafraîchir, réinventer et relancer des programmes historiques comme Secret Story, MasterChef, Star Academy, Fear Factor, Popstars et Mon Incroyable Fiancé », rien n’est encore d’actualité concernant la célèbre maison des secrets chapeautée par la fameuse Voix. « Je sais que vous êtes nombreux à réclamer le retour de cette émission culte… mais contrairement aux rumeurs nées sur le web hier, j’ai le regret de vous annoncer que ce n’est pas d’actualité pour l’instant. Je sais que je vais créer de nombreuses déceptions mais gare aux fake news ! », a donc précisé Christophe Beaugrand sur son compte Instagram, en légende d’une photo où on le voit justement sur le plateau du prime de « Secret Story ». « C’est tout pour le moment », a-il conclu, en référence à la phrase culte de la Voix du jeu des secrets.