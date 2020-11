Quand Omar Sy parodie Aya Nakamura, les internautes se régalent (vidéos)

Ce dimanche 22 novembre, Omar Sy a publié sur Instagram et Twitter une parodie du titre « Doudou », extrait du dernier album de la chanteuse Aya Nakamura. Pour ce faire, il a réendossé le rôle de Doudou, personnage qu’il avait créé pour l’émission humoristique « Service après-vente des émissions ». Le programme, diffusé sur Canal+, avait été créé par Omar Sy et Fred Testot en 2005, rapporte BFM TV.

L’acteur reprenait entre autres des tubes avec un accent africain prononcé et des paroles approximatives, un foulard léopard sur la tête. Après avoir parodié de nombreuses chansons entre 2005 et 2012, Omar Sy s’est attaqué cette fois au titre de l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde. « C'était trop tentant », a-t-il écrit en légende de la vidéo. Sur les réseaux sociaux, la parodie cartonne et amuse les internautes.