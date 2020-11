Denzel Washington désigné comme le meilleur acteur du siècle

Le 21e siècle est encore loin d’être fini, mais pour le New York Times, il est déjà temps d’établir le classement des 25 meilleurs acteurs et actrices de ces vingt dernières années. Si cette liste compile des noms d’artistes de tous les continents de la planète, le New York Times précise évidemment qu’elle est subjective « et peut-être scandaleuse dans ses omissions ».

Quoi qu’il en soit, les journalistes du prestigieux quotidien américain ont nommé Denzel Washington comme meilleur acteur du siècle. « Il n’y a pas eu de question ni de débat sur qui serait le numéro un », écrit le New York Times, qui décrit l’acteur et réalisateur comme « un titan de l’écran qui est un artisan subtil et sensible ». « Il est aussi, par excellence, l’un de ces acteurs qui évoque un type normal », note encore le quotidien new-yorkais. Denzel Washington a en effet marqué ces dernières années par ses rôles remarqués, notamment dans « Les sept mercenaires » en 2017, « Flight » en 2012, « Unstoppable » en 2010, « Inside Man » en 2006 ou encore « Training Day » en 2001. L’acteur de 65 ans est également prévu au casting de « Little Things » (de John Lee Hancock) et « The Tragedy of Macbeth » (de Joel Coen) en 2021.

Derrière Denzel Washington, ce sont Nicole Kidman, Keanu Reeves, Daniel Day-Lewis et la française Isabelle Huppert qui occupent respectivement les cinquième, quatrième, troisième et deuxième places.