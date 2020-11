Jouets érotiques (et révolutionnaires) de confinement

Et en ces temps de confinement, ils sont peut-être plus utiles que jamais. Les célibataires, en mal de rencontre, pourront varier les plaisirs et s’offrir d’autres sensations que celles offertes par leur main et leur imagination tandis que les couples pourront diversifier et pimenter leurs rapports fragilisés par le stress du confinement. Différentes études en la matière ont montré que la fréquence des relations sexuelles avait diminué lors du premier confinement mais l’Institut Kinsey aux États-Unis a cependant observé que si les couples avaient fait moins l’amour, certains (20 %) en avaient profité pour essayer de nouvelles activités érotiques. Et on soulignera que ceux-ci étaient trois fois plus susceptibles de rapporter des améliorations dans leur vie sexuelle que les autres ! Pourquoi dès lors ne pas essayer un de ces nouveaux sex-toys ?

Les sex-toys ! Ils semblent désormais faire partie de nos vies intimes – à tort ou à raison – et disent toute l’importance que notre société accorde à la sexualité qui est considérée comme essentielle à l’épanouissement physique et psychique de tout un chacun.e et à la force des liens de couple.

C’est un jouet sexuel des plus étonnants qu’Osé 2. Par son histoire d’abord ! Ce sex-toy a été primé en 2018 par le CES, le Consumer Electronic Show, le plus grand salon international high-tech. Mais très vite son comité organisateur annula le prix de l’innovation accordé, qualifiant la création de la société de Lora DiCarlo d’« immorale, obscène, indécente… ». La censure pudibonde et sexiste – le salon exposant des sex-toys et autres poupées sexuelles pour hommes sans problème – ne découragea pas Lora DiCarlo qui mobilisa l’opinion publique et quelques mois plus tard, le CES présenta ses excuses, reconnut sa mauvaise gestion du dossier et accorda le prix à Osé. On note que ce n’est pas la seule récompense que reçut le sex-toy ; il fut encore cité par le magazine Time comme l’une des « meilleures inventions » en la matière.

Ce qui nous amène à expliquer pourquoi Osé2 est véritablement étonnant. Le sex-toy de la start-up américaine est un petit bijou de technologie basé sur huit brevets. Lancé par Lora DiCarlo en collaboration avec le très réputé College of Engineering de l’Oregon State University, il ambitionne de reproduire les sensations données par la bouche, la langue et les doigts sur la vulve, le clitoris et à l’intérieur du vagin, notamment au niveau du point G.

Tant de technicités expliquent sans doute la taille plutôt imposante de l’engin qui ne fait pas moins de 16 cm de long sur une partie et de 13 cm sur l’autre. Ce sex-toy à la forme étrange est composé d’une grosse tête arrondie reliée à un embout souple coudé. Cette « tête » présente d’un côté un dos arrondi (4 cm sur 3,3) vibrant sur lequel se trouvent les boutons de commande et de l’autre une ouverture, « la bouche clitoridienne », bénéficiant de la technologie AirFlow stimulant le gland du clitoris par des vibrations et mouvements alternés de succions et de rejets d’air.

Cette partie ronde placée entre les jambes, devant le clitoris, on songe d’emblée à l’estampe érotique d’Hokusai, « Le rêve de la femme du pêcheur » qui montre une belle Japonaise en pleine extase léchée, caressée et pénétrée par une pieuvre aux mille tentacules. Osé 2 n’a pas de tentacule mais un embout coudé robotisé qui s’insère dans le vagin, offrant d’autres sensations jouissives. Cet embout de 11,8 cm est en effet doté d’une bille massante qui stimule par un mouvement de va-et-vient la paroi antérieure du vagin et le fameux point G. La partie interne du clitoris est ainsi stimulée comme le ferait un doigt. De quoi devenir une femme fontaine !

Petits conseils pratiques avant de profiter de ces plaisirs. Prenez votre temps, emparez-vous du sex-toy, sentez sa texture douce et souple dans votre main, jouez avec les différents boutons de contrôle situés sur le dos de la « tête » arrondie du sex-toy, sentez les vibrations profondes de cette « tête », découvrez les aspirations de la petite ouverture, testez la souplesse de l’embout, observez les mouvements de la bille qui s’élève et bouge le long de cet embout. Voyez les différents niveaux d’intensité qui vont de 0 à 10.

Une fois que vous vous êtes familiarisées avec cette machine de plaisirs, insérez l’embout dans votre vagin. Il est suffisamment souple pour s’adapter à toutes les morphologies. Le sex-toy toujours être éteint, cherchez la bonne position afin d’aligner la bille du stimulateur à votre point G. Pliez ensuite délicatement l’appareil et placez la partie arrondie devant votre vulve et la « bouche clitoridienne » devant votre clito. Les deux parties bien positionnées, vous appuyez sur le bouton de mise en marche et explorez les différents niveaux d’intensité. Lâchez prise totalement, psychologiquement et physiquement car Osé2 tient bien en place et profitez des plaisirs démultipliés par la double stimulation ! Comme de nombreuses femmes l’ont déjà fait ; la marque Lora DiCarlo connaît une croissance explosive dans le monde entier. On comprend que la star Cara Delevingne ait choisi de s’associer à cette start-up performante et innovante

Fiche technique d’Osé 2

Couleur : Gris

Matériaux : Silicone sans danger pour le corps et plastique ABS

Dimensions du produit : 160mm L x 130mm H x 73mm L

Longueur insérable : jusqu’à 118mm

Largeur insérable : 34.5mm

Dimensions du stimulateur clitoridien : 40 x 33mm

Dimensions de la bouche clitoridienne : 15 x 20mm

Niveaux d’intensité : 10

Poids : 330g

Batterie : Rechargeable

Comprend : Osé 2, câble de chargement USB magnétique, manuel d’utilisation, pochette de rangement

Prix : 299 euros

En vente sur le site de la boutique namuroise de Lovelysins à un prix promotionnel : 239 euros

https ://lovelysins.com/ose-2-lora-di-carlo-sextoy-robotique

ArcWave Ion pour lui

Ce joujou destiné aux hommes intègre la fameuse technologie Pulse Air qui a fait le bonheur de millions de femmes dans le monde. Il y a 6 ans, le couple allemand formé par Michael et Brigitte Lenke inventait une technologie révolutionnaire qui stimule les terminaisons nerveuses du clitoris par des ondes de pression pulsées et une succion douce pour offrir en moins de temps qu’il ne faut pour le dire des orgasmes d’une grande intensité. Le couple désormais entouré d’une équipe d’ingénieurs a travaillé pendant deux ans, fait plus d’une douzaine de prototypes pour offrir cette technologie aux hommes. Il a mis au point un sex-toy qui stimule la zone particulièrement sensible du frein du pénis, cette petite peau qui retient le prépuce à la face inférieure du gland.

Arcwave Ion est ainsi le premier masturbateur masculin doté de la technologie Pleasure Air. Son efficacité est moins grande que celle du fameux Womanizer destiné aux femmes mais la centaine d’hommes du panel de testeurs qui l’ont essayé, ont reconnu à 74 % que les orgasmes offerts étaient bien plus puissants et intenses que ceux offerts par leur main.

Attention, ils n’ont pas forcément vécu ce plaisir extrême dès la première fois mais quand ils se sont habitués aux nouvelles sensations et ont pu se laisser aller, des plaisirs accrus leur furent offerts. On note d’ailleurs que les concepteurs recommandent d’utiliser au moins 3 fois leur jouet pour vivre de telles sensations. Sachez en tout cas le joujou a déjà conquis de nombreux hommes car à peine sorti, il a été en rupture de stock sur le site de la marque mais celle-ci promet que dès le 10 décembre, de nouveaux produits seront disponibles

Fiche technique d’Arcwave Ion

Smart Silence : La stimulation démarre et s’arrête automatiquement au simple contact de la peau.

Silicone CleanTech : Développé par Arcwave, le silicone est lisse, souple, durable, hygiénique et facile à nettoyer.

Mécanisme Twist to Open : Il suffit de tourner la partie supérieure du produit pour l’ouvrir et le nettoyer sans efforts.

Socle intelligent : Socle de rangement qui fait également office de socle de chargement.

Tige DryTech : Située dans le socle de rangement/chargement, elle accélère le séchage du produit.

8 niveaux d’intensité.

Résistant à l’eau : jusqu’à 1m de profondeur / 30 minutes (norme IPX7)•

Rechargeable

Prix : 189 €

Couleur : Noir :

Arcwave Ion est disponible chez Espace Plaisir, Passage du Désir, Demonia, Body House et Pink Plaisir