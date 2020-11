«Je ne sais pas ce que tu fais là»: Philippe Etchebest recadre durement un candidat d’«Objectif Top Chef» (vidéo)

Dans un nouvel épisode de ce programme « pré ‘Top Chef’ », le chef français connu pour son franc-parler et ses coups de sang s’est retrouvé devant un jeune garçon de 19 ans prénommé Ugo, étudiant dans en hôtellerie. Originaire d’Avignon, le jeune candidat a confié à Philippe Etchebest qu’il souhaitait, plus tard, se diriger vers la bistronomie, car « dans un restaurant gastronomique, je trouve ça un peu plus linéaire », a expliqué Ugo.

Des propos qui ont été mal pris par le Meilleur ouvrier de France, épingle Télé Loisirs. « Qu’est-ce qu’il me dit là ? Dans un gastro on fait des choses linéaires ? Qu’est-ce que tu me racontes ? », s’est alors emporté le chef Etchebest, coupant la parole à son candidat. Le jeune Ugo a tenté de justifier ses dires, mais le chef ne lui en a pas vraiment laissé le temps, l’interrompant d’un « Oh mon garçon ! Là tu me racontes des conneries ». « Mais il est fou, lui ! Qu’est-ce qui lui prend ? Ça, c’est de la bonne grosse provoc’. Ou de l’ignorance totale », a même ajouté le juré du concours en voix off.