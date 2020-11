Enervée par un gif de Friends sur Thanksgiving, Courteney Cox manifeste… avec une dinde sur sa tête (vidéo)

A Thanksgiving, c’est bien connu : la dinde est au rendez-vous sur les tables des Américains. Et pour souhaiter une joyeuse fête, beaucoup de personnes ont voulu illustrer leurs vœux avec une image, en l’occurrence un vieux gif de Courteney Cox avec une dinde à la place de sa tête. Avec le temps, l’actrice a commencé à s’en lasser, voire un peu trop. Elle a donc décidé de répliquer d’une façon assez originale.

Courteney Cox en symbole de Thanksgiving

Sur une vidéo Instagram, Courteney Cox commence d’abord de façon assez banale en souhaitant un « Joyeux Thanksgiving tout le monde ». « J'espère que vous passez une belle journée. Je me sens si reconnaissante », continue-t-elle avant de changer de ton. « Si je reçois une fois de plus un gif de moi avec cette p***** de dinde sur la tête en train de danser comme une p***** de folle, je vais péter un plomb ». Mais pour terminer sur bonne note, l’actrice se calme et dit : « Puisque je suis le symbole de Thanksgiving, voilà... J'espère que cela vous rendra heureux ». Elle apparaît ensuite en train de reproduire la scène tant haïe, pour le plus grand plaisir des internautes.

De toute évidence, l’initiative a été bien accueillie. En un demi-jour, l’actrice a récolté plus de 2.600.000 vues et engendré 900.000 mentions j’aime. « Tu l'as fait ! », répond de son côté Lisa Kudrow, Phoebe dans la série. Pour ceux qui voudraient retrouver la scène sans avoir à regarder les dix saisons, celle-ci se trouve dans un épisode de la cinquième, lorsque Chandler dit ne pas aimer Thanksgiving.