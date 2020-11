Le gouvernement britannique intervient dans la polémique sur la justesse historique de «The Crown»

Toucher à la monarchie britannique est un jeu dangereux. Et quand cela concerne la série la plus en vogue du moment, cela prend des proportions telles que le gouvernement de Sa Majesté est susceptible d’intervenir. C’est justement ce qui vient de se passer ce samedi. Le secrétaire d'État à la Culture, Oliver Dowden, a ainsi fait savoir son mécontentement en voyant que des téléspectateurs prenaient au pied le récit fait sur la famille royale dans « The Crown ». Selon lui, Netflix devrait réagir de toute urgence pour y remédier, et ce de manière très simple.

Fiction ou « basé sur des faits réels » ?

Car pour Oliver Dowden, Netflix n’est pas très clair sur le statut de la série. Il juge que le géant du streaming devrait être beaucoup plus explicite sur le fait qu’il s’agit surtout d’une fiction, et non pas d’une représentation fidèle de la vie de la famille royale britannique. « C'est une magnifique œuvre de fiction, donc comme pour les autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair dès le début, que ce n'est que cela », dit-il. « Sans cela, je crains qu'une génération de téléspectateurs qui n'ont pas connu ces événements prennent la fiction pour la réalité ». Selon le « Daily Mail », le secrétaire d’Etat devrait donc directement interpeller Netflix via une demande formelle pour qu’un message soit ajouté au début de chaque épisode sur le caractère fictionnel de « The Crown ».

Pour l’instant, il est vrai que la série joue un peu sur les mots. En lieu et place de l’avertissement que voudrait Oliver Dowden, on trouve en effet l’indication « basé sur des faits réels ». Or, si un grand effort est fait pour rester assez fidèle à la réalité, certaines scènes sont inventées, et cela sans parler d’une certaine interprétation des aléas de la vie royale. La dernière saison est en ce sens encore plus explosive puisqu’elle traite de la période où Charles était marié à Diana. Choqués par le comportement du prince envers cette dernière dans la série, de nombreux internautes ont ouvertement reproché à Charles et Camilla, sa nouvelle femme, leur comportement supposé à l’égard de Diana. Cela a pris des proportions telles que le compte Twitter du couple a dû être fermé aux commentaires ce 25 novembre.