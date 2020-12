S’il gagne «Koh-Lanta», Brice explique pourquoi il ne gardera rien des 100.000 euros promis au vainqueur (vidéo)

« Dans la vie, je me bats pour ma famille. Ma motivation était ma grande sœur, elle a toujours été là pour moi, elle a toujours tout fait pour moi et c’est un exemple », dit-il. Avant d’expliquer pourquoi il lui donnerait tout l’intérêt financier de « Koh-Lanta » : « En lui offrant l’intégralité de ces 100.000 euros, elle pourra rembourser une partie de son prêt et avoir une vie plus simple. Ce serait un juste retour de ma part pour tout ce qu’elle m’a apporté. Je ne suis pas riche du tout, j’ai un petit appartement à Paris, je suis intermittent du spectacle mais tout l’argent sera pour elle ».