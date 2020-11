«Koh-Lanta»: que se passera-t-il en cas d’égalité lors de la finale?

Cette situation est déjà arrivée deux fois dans l’histoire de « Koh-Lanta ». Lors des troisième et septième saisons du programme, deux candidats sont arrivés ex aequo après le dépouillement des votes lors de la finale. Et cela pourrait se reproduire cette année. Habituellement, le jury final du jeu d’aventure, qui rassemble les aventuriers éliminés après la réunification, est composé d’un nombre impair de candidats. Mais cette fois, ils seront 12, soit un nombre pair.

En effet, Marie-France a quitté prématurément le tournage de ce « Koh-Lanta : les 4 Terres ». « Elle a été contrainte de rentrer d’urgence en France pour des raisons personnelles », a expliqué la société ALP Productions, contactée par Télé Loisirs. La candidate du Nord, éliminée par les ambassadeurs au moment de la réunification, ne pourra donc pas voter pour départager les finalistes de cette saison, n’étant plus sur place aux Fidji.

Le jury final sera donc seulement composé de Hadja, Bertrand-Kamal, Joaquina, Jody, Laurent, Alix, Fabrice, Ava, Angélique, Dorian, Lola et du candidat qui sera éliminé après l’épreuve des poteaux (Brice, Loïc ou Alexandra). Soit douze personnes. Si jamais les douze votes de ces aventuriers mènent à une égalité entre les deux finalistes, le gain promis au vainqueur sera partagé en deux parts égales. Les deux gagnants repartiraient donc chacun avec 50.000 euros.