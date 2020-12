«Quotidien» s’en donne à cœur joie au sujet de la partouze à Bruxelles: «On est des petits joueurs à côté»

Les chroniqueurs de Yann Barthès ont consacré un sujet à la partouze clandestine interrompue par la police le 27 novembre dernier dans le centre de Bruxelles, et à laquelle a participé un eurodéputé hongrois.

Afin de dégoter les sujets les plus loufoques ou les plus amusants à présenter dans « Quotidien », Yann Barthès et son équipe n’hésitent jamais à fouiller les médias belges pour tomber sur la perle rare. Et une nouvelle fois, ils s’en sont donnés à cœur joie en découvrant qu’une partouze clandestine entre hommes avait eu lieu le vendredi 27 novembre dernier en plein centre de Bruxelles (et en pleine crise sanitaire).

« Franchement, on est des petits joueurs. En Belgique, ils font beaucoup plus fort », a directement lancé Julien Bellver en introduisant le sujet auprès de ses collègues sur le plateau de l’émission mercredi, faisant référence à une fête clandestine organisée quelques jours plus tôt en France.

Après avoir montré quelques extraits de journaux télévisés belges, Julien Bellver a poursuivi ses explications sur le sujet, épinglant les raisons pour lesquelles cette partie de jambes en l’air a tant fait parler : « C’est à cause de l’homme qui a tenté de s’enfuir par la gouttière que tous les médias belges parlent de cette soirée clandestine, car il ne s’agit pas de n’importe qui, mais de cet eurodéputé hongrois, membre du parti conservateur de Viktor Orban ». En effet, le parlementaire József Szájer était de la partie.