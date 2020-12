Coronavirus : les festivités royales de Noël sous le signe de la connexion et de l’espoir

Les festivités royales de Noël intitulées cette année «Noël à 11 millions: une chaîne de lumières» rassembleront les Belges autour de concerts, d’hommages et de discours le jeudi 24 décembre dès 18h00, annonce mercredi la RTBF sur son site internet. L’événement, organisé par la Chancellerie du Premier ministre et le Palais, sera diffusé en direct sur les chaînes de télévision nationales, comme La Une et RTL-TVI côté francophone.

Les festivités dureront une heure et seront rythmées par de courts concerts d’Axelle Red, de Typh Barrow, d’Hooverphonic et d’autres artistes. Ceux-ci seront diffusés depuis plusieurs endroits en Belgique, tenus secrets pour éviter les rassemblements. Des citoyens actifs durant la crise du coronavirus seront également mis à l’honneur et un hommage sera rendu aux victimes de la pandémie.

Le roi Philippe conclura l’événement par son traditionnel discours et invitera chaque Belge à illuminer son logement pour rejoindre la chaîne de lumières. « La chaîne symbolise la connexion, la chaleur et l’espoir », selon la famille royale, citée par la chaîne publique. « La lumière est transmise par des messages et des interprétations musicales sur des lieux de contes de fées. La veille de Noël, nous montrons à quel point nous sommes connectés. »