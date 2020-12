«19 propos discriminants» par émission des «Grosses têtes»: la riposte s’organise chez RTL

Le bilan est accablant : « 159 propos sexistes, 66 déclarations homophobes et transphobes, 51 déclarations racistes, 29 déclarations grossophobes ». Voilà le décompte fait sur un seul mois d’écoute des « Grosses Têtes » par l'association des journalistes lesbiennes gay bi trans et intersexe (AJL), comme le montre une étude publiée ce mardi. Si on prend la moyenne, cela équivaut à 19 propos discriminants par émission, avec au moins des déclarations sexistes dans la totalité des émissions. Depuis, Laurent Ruquier et son équipe sont au cœur de la tempête. Mais s’ils sont fortement critiqués, certains les soutiennent, et pas par n’importe qui.

L’humour brandie comme justification

Ce mardi, l’AFP avait tenté d’obtenir la réaction de Laurent Ruquier, sans succès. RTL s’était alors contenté de dire que le groupe avait « confiance dans le jugement de [ses] auditeurs ». Mais il n’a pas fallu attendre longtemps avant que des membres imminents du géant de la radio ne se montre plus bavard. Rapidement, Nicolas de Tavernost, le PDG du groupe M6 (détenu par RTL), s’est exprimé à ce sujet sur Twitter en faisant l’éloge du programme : « Depuis 43 ans, “Les Grosses Têtes” c’est de la bonne humeur, de l’humour et des sociétaires différents représentant toute la diversité de notre société: c’est tout cela qui en fait l’une des plus belles audiences de la radio ». Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe, est lui aussi monté au front pour défendre l’émission. « Sur RTL, l’humour est une solution, pas un problème. Merci à Laurent Ruquier et ses “Grosses Têtes” qui font rire tous les jours des millions de Français ! », écrit-il, lui aussi sur Twitter.