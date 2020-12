Kate et William font forte impression avec leurs trois enfants pour remercier les soignants (vidéos)

Dans ce contexte difficile, tous les gestes de bienveillance sont encore plus appréciés. En l’occurrence, c’est exactement ce qu’il vient de se passer avec Kate et William. Ce vendredi 11 décembre, ils devaient se rendre au London Palladium, un des théâtres les plus réputés de la capitale britannique. C’est là-bas que se déroulait une représentation spéciale de la comédie musicale Pantoland, organisée en l’honneur des professionnels de santé. Mais pour l’occasion, le couple n’est pas venu seul puisqu’il a tenu à emmener leurs trois enfants. Une initiative qui a fait un carton sur Instagram.

Un million de likes en moins de 24 heures

Car si Kate et William sont souvent en déplacement pour soutenir tel ou tel événement ou organisation, il est extrêmement rare de voir tout ce beau monde au complet. Or ce vendredi, c’était le cas, avec à la fois George, Charlotte et le plus jeune, Louis, 2 ans seulement. Les enfants ont même eu droit à une petite représentation de jongleurs en leur honneur.