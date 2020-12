«La petite maison dans la prairie» va avoir son reboot

Et voilà une nouvelle qui va faire des heureux ! Diffusée à la télé dans les années 70 et 80, puis rediffusée de nombreuses fois, la série « La petite maison dans la prairie » va faire son retour. Du moins, l’univers de la série, car c’est en effet un reboot qui va voir le jour, comme l’annonce Entertainment Weekly. Ce sont les studios Paramount TV et Anonymous Content qui travaillent dessus.

Laura, Mary et Carrie Ingalls vont-elles donc faire leur retour ? Aucune information précise n’a filtré quant au casting ou à l’histoire détaillée de cette adaptation. Mais une actrice semble déjà prête à reprendre un rôle dans la série : Alison Arngrim, l’interprète de Nellie Oleson. « J’ai l’âge idéal pour jouer le rôle de Mme Oleson », a-t-elle déclaré, « Je n’ai aucune honte ».