Mallory Gabsi va rejoindre Philippe Etchebest dans «Cauchemar en cuisine»

Finaliste belge de « Top Chef », Mallory Gabsi avait marqué le concours par sa maîtrise, sa bonne humeur et son dynamisme. Son savoir-faire et son talent, accompagnés de sa participation à l’émission, lui ont sans aucun doute ouvert des portes. Et il semblerait que l’expérience télévisuelle ait plu au jeune homme de 24 ans. Au mois d’octobre dernier, Mallory annonçait à Ciné Télé Revue qu’il préparait « plusieurs programmes avec RTL et M6 ».

S’il anime déjà de temps en temps « La Grande Balade » avec Sophie Pendeville, c’est désormais aux côtés d’un grand chef que l’ancien candidat de « Top Chef » va se lancer. Mallory Gabsi va en effet rejoindre prochainement le Meilleur Ouvrier de France dans « Cauchemar en cuisine », rapporte Ciné Télé Revue.

Le jeune chef accompagnera ainsi Philippe Etchebest pour aider des restaurateurs en difficulté à redresser leur établissement. Le premier numéro de cette collaboration, qui s’annonce explosive, sera diffusé sur M6 le 4 janvier prochain. Les deux hommes tenteront d’aider un propriétaire de restaurant dans le Marne au bord de la rupture, qui croule sous les dettes et qui se dispute constamment avec son fils. La date de diffusion sur RTL-TVI n’est pas encore connue.