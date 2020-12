Miss France 2021: Miss Normandie et Miss Provence étaient en fait à égalité de points au terme des votes

Si c’est bien Amandine Petit qui a été élue Miss France 2021 samedi soir, cela s’est joué à peu de chose. Miss Normandie et sa première dauphine, Miss Provence, ont en réalité récolté le même nombre de points lors du deuxième tour de l’élection. Elles se sont donc retrouvées à égalité à la première place du classement, d’après les tableaux publiés par Télé Loisirs.

En effet, l’élection de Miss France se déroule en plusieurs étapes. Parmi les 29 candidates présentes au début de la cérémonie, seules 15 figurent parmi les 15 finalistes, sélectionnées par le jury et le public (qui vote par sms tout au long de la soirée). Cette présélection est le premier tour. Lors de celui-ci, si une égalité est observée, ce sont les voix du jury qui sont prioritaires sur celles du public. Par exemple, Miss Provence et Miss Côte d’Azur totalisaient chacune 24 points à cette étape samedi soir, mais cette dernière ayant reçu 14 points de la part du jury, elle s’est classée en 4ème place, juste devant Miss Provence, qui n’en avait reçu que 13 de ce même jury.

Ensuite, un deuxième vote détermine qui des 15 finalistes va être élue Miss France et qui seront ses dauphines. Lors de cette étape samedi soir, Miss Normandie a récolté 5 points de la part du public, et 2 de la part du jury. Miss Provence a quant à elle reçu 3 points du public et 4 du jury. Les deux candidates étaient donc à égalité en tête du classement, avec 7 points chacun. Mais dans ce cas, les règles du concours sont très claires (et différentes de celles du premier tour) : en cas d’égalité lors du deuxième tour, c’est le classement du public qui est prioritaire. Ce qui a souri à Amandine Petit, pourtant classée 4e par le jury, mais grande favorite du public. Miss Provence doit donc se satisfaire de la place de première dauphine, devant Miss Côte d’Azur, deuxième dauphine (et grande favorite du jury au 2e tour).