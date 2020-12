Pour contrer les antisémites, Olivier Minne invite Miss France 2021 et Miss Provence à venir à Fort Boyard

Depuis ce samedi 19 décembre, c’est la consternation en France. Deuxième du concours Miss France, la Miss Provence, April Benayoum, a été la cible d’un nombre incalculable d’injures les plus brutales qui soient en visant les origines israéliennes de son père. « Avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'y a souvent des déferlements de haine », a réagi la jeune femme. « C'est tout à fait condamnable. Il faut continuer de lutter contre les propos antisémites et les injustices en général ». Et pour mener à bien cette lutte, Olivier Minne a eu une idée.

Faire « briller les valeurs d'humanisme »

Sur Twitter, le présentateur franco-belge a tenu en conséquence à donner une tribune particulière à April Benayoum pour condamner l’antisémitisme. « Mes amis, suite aux propos haineux postés lors de Miss France 2021, je suis heureux d'inviter sur Fort Boyard Amandine Petit au titre de Miss France et la sublime April Benayoum, Miss Provence. Ensemble, elles feront briller les valeurs d'humanisme qui nous sont chères », fait-il savoir sur le réseau social, en mettant en lien la société de production de l’émission. Un geste soutenu par de nombreux internautes qui ont répondu positivement à l’annonce de l’animateur.

A noter que ce n’est pas la première fois que des Miss fouleront le sol du célèbre fort, situé au large de l’île d’Oléron. En 2020, Clémence Botino était venue, comme d’autres avant elle, se confronter aux épreuves du Père Fouras. La nuance, c’est que cette fois-ci, la détentrice du diadème sera accompagnée de sa première dauphine pour condamner encore plus fort l’antisémitisme.