«Je peux partir tranquille»: Geneviève de Fontenay calme le jeu avec «Miss France»

La 100e édition du concours Miss France pourrait bien rétablir une certaine entente entre Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay. C’était pourtant bien mal embarqué. Invitée à participer à ce centenaire, la dame au chapeau avait refusé l’invitation de l’actuelle présidente du Comité Miss France. Et ne s’était pas privé de commenter vertement de ce fait : « Sylvie Tellier m’a invitée, mais je lui ai dit : ‘Vous êtes gonflée. Vous m’invitez à quelque chose qui m’appartient’. Elle a volé ma vie ! Centenaire, ça ne pouvait convenir qu’à moi, pas à Sylvie Tellier ».

Dans un communiqué publié ce dimanche 20 décembre, l’ancienne présidente du Comité Miss France a fait amende honorable, comme l’épingle BFMTV : « Je peux partir tranquille. Partir tranquille, parce que je me dis que ce qu’on a fait c’était bien. En tout cas, ça n’a pas fait de mal ». Elle a également commenté la victoire d’Amandine Petit, Miss France 2021 : « Pour moi, c’est une loterie, l’élection. Vous savez, sur les 30, il y en a 15 qui peuvent être Miss France. J’ai trouvé les cinq (finalistes) jolies. Pourquoi celle-là plus qu’une autre ? Celle qui a été élue, elle a un certain charme ».