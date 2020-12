La soupe de tortue de Churchill

En 1943, Churchill lors d’un dîner entre Roosevelt (à g.) et Staline. «Si seulement je pouvais dîner avec Staline une fois par semaine, il n’y aurait plus aucun problème.» - Isopix

Surtout ne jamais faire de sport ou d’autre exercice, passer la matinée dans son lit pour écrire ou réfléchir, fumer une dizaine de gros cigares par jour, en commençant dès potron-minet. Tout comme l’alcool. Un premier cordial au petit déjeuner, puis du champagne, du vin, du whisky et du brandy en quantité régulière tout au long de la journée et jusqu’aux petites heures de la nuit, soit un bon litre d’alcool par jour, tous les jours. Ajoutez à cela un régime privilégiant le gras et la viande. Comme accompagnement, des pommes de terre ou du Yorkshire pudding arrosé de gravy, l’épaisse sauce...