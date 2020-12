Nouveau coach, épreuve inédite, coronavirus…: du changement pour la nouvelle saison de «The Voice France» (vidéo)

Une saison marquée par le coronavirus

Nikos Aliagas s’avance sans crainte : « Cette saison sera unique en son genre ». Et pour cause : en plus des nouveautés promises par la chaîne, il s’agira d’une émission marquée par la crise du Covid-19. Le tournage a connu des bouleversements nets : le but, respecter l’ADN du programme tout en respectant les règles sanitaires. Il y a d’abord l’absence de public : les spectateurs ont été remplacés par 300 écrans et un public virtuel donc. « On se concentre plus sur les performances », a tenté Florent Pagny – et oui, il est de retour après deux ans d’absence – lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 22 décembre.