L’Ecosse fête le Nouvel An avec un spectacle de drones au-dessus d’Edimbourg (vidéos)

Célébrer la fin de 2020 a été particulièrement compliqué. A cause du coronavirus, de nombreux événements sont passés à la trappe, question d’éviter les rassemblements. Mais à Edimbourg, le choix a été fait de ne pas annuler le festival d’Edimburg’s Hogmanay, avec une astuce. Pour fêter le Nouvel An comme il se doit, le choix a été fait de transposer le spectacle dans le ciel, avec un véritable bal de drones au-dessus de la capitale de l’Ecosse. Une représentation magique.

« Nous sommes un »

A la tombée de la nuit, ces appareils se sont donc élevés au-dessus de la ville pour enchaîner les figures. Ces dernières étaient diverses et variées, représentant par exemple un smiley, un cerf, une baleine ou encore un œil. Le spectacle, dénommé « Fare Well », comme un adieu à 2020, a été créé par l’artiste Gary Wilson. Celui-ci a voulu représenter dans le ciel écossais « ce que l’on a pu faire ou non en 2020 ».

D’autres localités écossaises ont également pu profiter du spectacle, même dans les régions les plus isolées. De messages d’espoir ont été également écrits par les drones, comme « Nous sommes un, 2021 ». Edimbourg a également organisé un feu d’artifice lors du passage à la nouvelle année, question de clore comme il se doit 2020.