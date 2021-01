Le détail sur la photo de carte de vœux de la famille du prince Laurent qui amuse les internautes

Comme de nombreuses personnalités en ce début d’année, la famille du prince Laurent a adressé ses vœux à la population sur les réseaux sociaux. À cette occasion, une photo de famille a été publiée sur la page officielle de la Fondation Prince Laurent. On peut y voir le prince Laurent, sa femme la princesse Claire et leurs enfants Louise, Nicolas et Aymeric. « Le Prince Laurent et sa famille souhaitent à tous une très belle et joyeuse année 2021. Que le règne animal puisse continuer à nous émerveiller », peut-on lire sur la publication.

Mais un détail en particulier a attiré l’attention des internautes. Si le cliché semble avoir été pris il y a un petit temps au vu des tenues portées, ce sont justement celles-ci qui ont amusé les curieux. En effet, chaque membre de la famille princière est habillé d’un pull à col en V coloré. Un attribut vestimentaire qui fait immédiatement penser au désormais célèbre virologue Marc Van Ranst, qui à chacune de ses interventions en télévision concernant la pandémie de coronavirus, apparaît avec un tel chandail. Si les couleurs varient, le modèle semble quant à lui toujours identique.

Le prince Laurent a-t-il voulu faire un clin d’œil au spécialiste, très présent dans les médias depuis le début de la crise sanitaire ? Les deux hommes ont en tout cas été en contact puisque Laurent avait demandé au virologue ce qu’il convenait de faire pour rendre les salles de classe plus sûres, juste avant la rentrée scolaire de ses enfants.