TF1 critique le «harcèlement» de Hanouna (vidéos)

Dans sa lettre, TF1 explique d’abord : « Nous sommes très attachés au droit à la parodie et à la critique. Mais nous refusons que nos collaborateurs ou salariés soient l’objet d’injures, de menaces ou victimes de harcèlement ». La chaîne appelle ensuite à une réaction directe pour éviter que ce cas de figure ne recommence : « Il serait temps que les avertissements et sanctions répétés, notamment du CSA et de la justice, amènent à un changement de comportement de Cyril Hanouna. Et nous espérons que le groupe Endemol/Banijay dont fait partie Cyril Hanouna et dont il est administrateur, ainsi que la chaîne C8, l’invitent à cesser ces actes de harcèlements caractérisés ».

« On va continuer à faire des parodies. On va continuer à se moquer de toutes les émissions », promet-il ensuite. « Dans ce cas, je pense que je vais recevoir une lettre de C8, car hier on a charrié la régie de C8. J’ai peur je tremble ! Je vais peut-être recevoir une lettre de Marlène Schiappa car hier on l’a charriée, ou peut-être des coiffeurs, ou des spécialistes du lissage brésilien qui vont se liguer contre nous », blague-t-il en assurant enfin de garder tel quel son émission « sans langue de bois, où on dit ce qu’on pense, où on rigole, et le seul talk-show en direct où il peut se passer n’importe quoi ».