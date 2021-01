«Oh ça suffit, je vous montre mes seins»: Lio surprend tout le monde dans les «Reines du shopping» (vidéo)

De toute évidence, Lio n’a pas froid aux yeux et quand elle est en compétition, elle met le paquet ! C’est en tout cas ce qu’elle a montré lors de l’édition spéciale célébrités, diffusée cette semaine sur M6. Pour que l’association qu’elle soutient gagne 10.000€, la chanteuse doit se confronter à des adversaires de taille. Alors, pour l’emporter, elle a choisi de miser… sur ses seins.

« T’es folle ma chérie »

Alors que Lio doit montrer sa tenue, comme il est de coutume dans l’émission, elle défile devant ses concurrentes, à savoir Arielle Dombasle, Sylvie Tellier, Séverine Ferrer et Carine Galli. Le thème : « oser la couleur en hiver ». Un défi qu’elle a relevé haut la main, notamment avec son perfecto scintillant. « Elle a choisi des super pièces. Bravo Lio, j’aime beaucoup », commente Cristina Córdula.

On pourrait se dire que c’est donc suffisant mais décidée à aller le plus loin possible, Lio sort alors le grand jeu. « Oh ça suffit, je vous montre mes seins, maintenant j’en ai marre », dit-elle, provoquant les rires de ses adversaires et surtout de l’animatrice. « T’es folle ma chérie, t’es complètement perchée », ajoute cette dernière. Elle fait en tout cas bonne impression puisqu’elle termine sous les applaudissements.