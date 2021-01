Un homme roule deux fois sur un enfant après avoir omis le dégivrage de sa voiture

Un homme a roulé deux fois sur un enfant alors qu’il changeait de place de parking vendredi soir à Oberentfelden, en Suisse. La victime ne souffre que de blessures mineures, alors que le conducteur s’est vu retirer son permis de conduire.

L’homme âgé de 53 ans n’avait pas entièrement dégivré les vitres de sa voiture avant d’entamer ses manœuvres, indique samedi la police cantonale argovienne. Les photos de la police montrent que seul un petit carré avait été gratté.

Le conducteur n’a pas pris garde à l’enfant de deux ans qui circulait à vélo et l’a écrasé. La mère s’est précipitée et a averti le conducteur que l’enfant se trouvait sous la voiture. L’homme a alors reculé et à nouveau écrasé l’enfant.