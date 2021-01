Pascal Obispo confie avoir été contaminé par le coronavirus: «J’ai eu peur de mourir» (vidéo)

Très ami avec le chanteur Christophe, décédé en avril dernier des suites du coronavirus, Pascal Obispo a révélé samedi à Nikos Aliagas dans « 50’ Inside » qu’il avait lui aussi été atteint par le virus. « C’est dur de perdre des amis. Le Covid, ce n’est pas quelque chose de léger », s’est exprimé l’interprète de « Tomber pour elle », après avoir rendu hommage en quelques mots à son ami Christophe.

« J’ai la chance d’être encore là », a continué Pascal Obispo, interrompu par Nikos, surpris que l’artiste ne se soit pas confié plus tôt sur sa contamination. « Je ne l’ai jamais dit. J’avais envie de le dire différemment », a expliqué le chanteur, avant de donner des détails sur son état de santé après avoir contracté le Covid : « J’ai vécu quasiment trois semaines très difficiles. J’ai eu peur de mourir. J’ai eu peur d’y passer parce que j’ai eu une espèce de malaise, une forme de malaise vagal. Je me suis réveillé deux trois secondes après et j’étais en sueur ».

L’artiste qui a fêté ses 56 ans il y a deux jours est maintenant en bonne santé. Il vient d’ailleurs de lancer sa propre plateforme rassemblant toutes ses œuvres. Via cette application, appelée Obispo<UN>: All Access, l’interprète de « Lucie » gère l’intégralité de sa musique et de ses projets, s’affranchissant des maisons de disques notamment.