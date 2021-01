Steven Soderbergh prévoit une suite au film «Contagion», qui évoque une pandémie mondiale

Qui aurait cru qu’un jour, le scénario du film « Contagion » collerait si bien à la réalité actuelle ? Sorti en 2011, le long-métrage de Steven Soderbergh relate en effet la propagation d’un virus très contagieux, venu de Chine et s’attaquant aux voies respiratoires. D’ailleurs, en janvier 2020, alors que nous n’étions qu’au début de la pandémie de coronavirus, « Contagion » est remonté parmi les 10 films les plus téléchargés sur iTunes aux États-Unis. En Europe, il intégrait à la même période le top 25 dans plusieurs pays.

Serait-ce ce nouveau succès qui a donné des idées à son réalisateur ? Certainement. Car Steven Soderbergh a en effet annoncé lors d’un entretien dans le podcast Happy Sad Confused qu’il était en train de travailler sur « une sorte de suite philosophique à ‘Contagion’, mais dans un contexte différent ». Comme pour ce premier film catastrophe, le réalisateur a choisi de faire équipe avec Scott Burns.

Reste à savoir quel ton aura le film, et s’il parlera bel et bien du coronavirus. Et espérons qu’il ne prédise pas une nouvelle catastrophe...