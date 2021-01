Décès de Georges Pernoud: d’Emmanuel Macron à Jamy Gourmaud, les hommages affluent de toutes parts

Le Ministère français de la Mer s’est aussi fendu d’un petit tweet en hommage au reporter décédé : « Pour son amour de la mer, pour sa passion des paysages, pour avoir éveillé nos consciences. Durant plus de 40 ans, il a tenu la barre de l’émission, chère dans le cœur de millions de Français. Merci Monsieur Georges Pernoud, et bon vent ».

Plusieurs maires de différentes villes de France ont aussi adressé quelques mots au journaliste, qu’ils ont, pour certains, pu croiser lors de tournages pour « Thalassa ». Maire de Béziers, Robert Ménard a écrit ceci « Georges Pernoud, c’était une certaine idée de la télévision. Chaleureuse, humaine, sans grandiloquence. La télé qu’on aimait ». « Georges Pernoud est mort et avec lui une partie de mon enfance s’en va. À le regarder tous les vendredis soir il aura fait de moi un amoureux de la mer et de ses peuples », a quant à lui écrit le maire de Marseille, Benoît Payan. Pour Xavier Bertrand, président de la Région Hauts de France, « Thalassa » est « bien plus qu’un programme de télévision », « c’est un hymne à l’amour de l’océan, aux marins et à la biodiversité ».

Grand amoureux de la science et de la nature, Jamy Gourmaud, présentateur de « C’est pas sorcier », a fait part de son émotion sur Twitter. « Ce matin, c’est une larme de fond qui nous atteint », a-t-il écrit, « Merci capitaine de nous avoir entraînés dans votre sillage, de nous avoir fait aimer la mer, depuis la terre ou les flots ».