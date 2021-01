Polémique autour de la photo de Kamala Harris en couverture de Vogue: «Un manque de respect»

La future vice-présidente américaine Kamala Harris apparaît en basket sur la couverture du magazine. Certains y voient un manque de respect pour la vice-présidente, et son équipe ne s’attendait apparemment pas à une telle photo en Une de Vogue.

Le choix de Vogue de mettre à l’honneur Kamala Harris pour son magazine de février avait fait l’unanimité lorsqu’il avait été annoncé. Mais maintenant que la couverture de cette bible de la mode a été dévoilée (dimanche), elle plaît en réalité beaucoup moins que prévu. On y découvre donc comme prévu la future vice-présidente des États-Unis en baskets, debout devant un rideau rose, vêtue d’une veste et d’un pantalon noir. Un style trop peu glamour selon les internautes, qui sont habitués à plus de classe sur les couvertures de Vogue. Pour certains, la photo choisie est même une marque de non-respect pour Kamala Harris, comme le juge par exemple le Washington Post : « La couverture n’a pas donné à Kamala D. Harris le respect qui lui était dû. Elle était trop familière ». Plusieurs utilisateurs de Twitter accusent également le magazine de mode d’avoir blanchi la peau de la vice-présidente, qui est métisse.

Ce n’est pas la photo choisie initialement Mais la polémique ne s’arrête pas aux critiques des internautes. Selon CNN, l’équipe de Kamala Harris elle-même ne s’attendait pas à un tel cliché en couverture. D’autres photos ont été prises par le photographe Tyler Mitchell, et c’est une autre, où l’élue américaine apparaît en tailleur bleu clair et devant un fond doré avec un regard plus déterminé, qui avait été sélectionnée pour se retrouver sur la Une du magazine. Toujours d’après les informations de CNN, l’entourage de Kamala Harris aurait demandé de faire réimprimer la couverture de Vogue.