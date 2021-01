«Thalassa»: retour en images sur les reportages les plus impressionnants de Georges Pernoud

Le décès de Georges Pernoud , annoncé ce lundi, marque la fin d’une époque. Même s’il ne présentait plus « Thalassa » depuis plus de trois ans, il restait, dans le cœur des Français LE présentateur historique de l’émission qui mettait à l’honneur le monde maritime, ses métiers et ses acteurs, en France mais aussi partout dans le monde. À la découverte du secteur maritime, Georges Pernoud a rencontré des personnes passionnantes au métier parfois aussi difficile qu’indispensable, et vécu des moments extraordinaires.

La découverte du père Jaouen, « le pape des paumés »

Parmi les personnages marquants qu’a rencontré Georges Pernoud, nombreux sont les téléspectateurs qui se souviendront longtemps du père Jaouen. Ce prêtre breton, retrouvé aumônier de prison pendant dix ans qui a retapé un vieux voilier, le « Bel Espoir » pour emmener des jeunes qui sortent de prison « se refaire une santé » en mer. « Thalassa » a suivi son histoire et ses activités pendant de longues années, et lui a rendu hommage quand il est décédé il y a quelques années.

Une saison en enfer sur le « Drake ».

« Des vents de 150 km/h, des vagues hautes comme des immeubles de cinq étages, la mer qui fume et devient blanche : un univers invivable pour n’importe quel terrien. Une équipe de ‘Thalassa’ a partagé la vie de l’équipage du ‘Drake’, un chalutier de 55 mètres. Entre l’Écosse et les Îles Ferce, ces hommes sont au cœur d’une des zones au monde les plus exposées aux coups de vent et à la houle ». Décrit de la sorte sur le compte Youtube de « Thalassa », cet épisode intitulé « Une saison en enfer » est assurément, avec ses images de tempête impressionnantes, l’un des plus marquants de l’histoire de l’émission.

Les 40 ans de « Thalassa »

En 2015, « Thalassa » a fêté ses 40 ans d’existence. Pour l’occasion, Georges Pernoud a invité ses téléspectateurs à « un formidable voyage maritime, le grand spectacle de la mer ». Avec des invités fidèles au programme, tels qu’Éric Orsenna, Isabelle Autissier, Olivier de Kersauson, Jacques Perrin, Nolwenn Leroy, Nicolas Hulot, ou encore Francis Cabrel, le présentateur phare de l’émission a fait revivre les rencontres les plus marquantes et les aventures les plus étonnantes de « Thalassa ».

La dernière de Georges Pernoud

Il fallait bien que l’aventure s’arrête un jour. C’est donc le 30 juin 2017, après 42 ans à la barre de l’émission, que Georges Pernoud fait ses adieux aux téléspectateurs. Leur souhaitant, comme à son habitude, « bon vent ». Mais avec une grande émotion cette fois.