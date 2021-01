Greta Thunberg apparaît sur un nouveau timbre postal suédois

La jeune militante du climat Greta Thunberg a été sélectionnée pour figurer sur un timbre postal suédois, qui sera mis en vente à partir de jeudi. La jeune femme est représentée debout sur une falaise, vêtue d’un imperméable jaune et entourée d’hirondelles volant autour d’elle. Le timbre a été illustré par Henning Trollback.

Il fait partie d’une série intitulée «Valuable Nature» (« Précieuse nature »), qui met l’accent sur l’environnement et les objectifs climatiques fixés par le parlement suédois, a déclaré l’entreprise de services postaux PostNord. Sur les autres timbres de la série figurent différents biotopes qui doivent faire l’objet d’une protection particulière selon le parlement. On y retrouve par exemple des images de montagnes et de leur flore, des forêts, des paysages agricoles ou encore une espèce de crapaud en voie d’extinction.

« Ces illustrations doivent refléter notre époque, où la question environnementale est mise en évidence depuis des années, en particulier grâce à la voix de Greta Thunberg », a souligné Stina Olofsdotter de l’entreprise PostNord.