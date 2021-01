Les adorables retrouvailles d’un chien et d’une vache après une séparation (vidéo)

C’est en Irlande du Nord, dans le comté de Fermanagh, qu’un golden retriever de deux ans répondant au nom de Pablo, s’est lié d’amitié avec une vache. Le DailyMail a contacté la propriétaire du chien qui explique la rencontre : « Elle vit juste en bas de la route près de chez nous et nous passons tous les jours devant ». Elle raconte comment Pablo le chien s’est attaché à la vache il y a six mois : « Pablo adore sauter sur le mur et regarder les vaches. L’année dernière, il a rencontré celle-là » , se souvient l’Irlandaise. « La vache s’est approchée du mur et ils ont commencé à se rapprocher, à se reconnaître, et sont devenus amis ».

Malheureusement, les deux amis n’ont pas pu se voir pendant trois mois. Finalement les retrouvailles ont pu avoir lieu et sont devenues l’objet d’une vidéo partagée sur TikTok en août dernier, qui devient aujourd’hui virale. Visiblement très contents de se retrouver, les deux compères resteront amis pendant encore un moment.