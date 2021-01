La mort du «loup sinistre» ou l’histoire d’une extinction totale

Depuis plus de cent ans, les biologistes pensaient que «Canis dirus» — le «loup sinistre» ou «loup terrible» popularisé par la série «Game of Thrones» — était une sous-espèce du loup gris commun, dont il était morphologiquement proche bien qu’environ 20% plus grand. Les études ne manquaient pas, car le prédateur qui a rôdé pendant des millions d’années sur le continent nord-américain a laissé derrière lui des fossiles en abondance, notamment dans le gisement du Rancho La Brea en Californie, où des restes d’animaux du Pléistocène (période géologique marquée par des cycles glaciaires) ont été conservés dans des trappes à bitume.

Mais ces ossements n’avaient pas tout dit, leur analyse se limitant à l’anatomie. Et pour la première fois, une équipe internationale de chercheurs, dont les travaux sont publiés dans la revue Nature, a fait parler la génétique. Les chercheurs ont pu analyser de l’ADN de restes vieux de 50.000 ans, découverts dans le Wyoming, l’Idaho, l’Ohio et le Tennessee. En complément, ils ont réussi à séquencer des protéines de collagène récupérées sur les os du Rancho La Brea, un biomarqueur permettant des comparaisons avec d’autres espèces.