Un voleur coincé par la police en voulant récupérer son téléphone oublié sur les lieux d’un cambriolage

En voilà un qui aurait mieux fait d’y réfléchir à deux fois avant d’agir. Un jeune voleur du nord de la France a en effet été interpellé par la police française mercredi soir alors qu’il revenait sur les lieux de son dernier cambriolage pour récupérer le téléphone qu’il y avait oublié quelques instants plus tôt. Tout s’était pourtant bien déroulé pour lui jusque-là, si on peut dire, étant donné qu’il avait réussi son coup, s’introduisant en soirée dans un domicile pour le cambrioler.

Comme l’explique le site 20 Minutes, une habitante de Lambersart (à côté de Lille) remarque en effet, en rentrant chez elle, que son habitation a été visitée durant son absence et prévient la police. En attendant l’arrivée des agents, la femme de 53 ans fait le tour de sa maison pour constater les dégâts, et tombe sur un téléphone portable inconnu dans l’une des pièces. Ce dernier se met à sonner quelques instants plus tard et la victime, qui prend l’appel, se retrouve alors au téléphone avec son cambrioleur, qui demande à venir récupérer son bien.

Bien sûr, l’habitante accepte, sachant que la police va arriver d’une minute à l’autre. Mais ça, le voleur de 24 ans ne le sait pas. Insouciant, il se pointe donc au domicile de sa victime… et se fait interpeller par la police, déjà présente sur place, et est emmené en garde à vue. Il a dû se sentir bien bête pour le coup…