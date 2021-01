Shy’m et Rayane Bensetti en larmes dans « La Chanson secrète » (vidéo)

Shy’m et Rayane Bensetti faisaient partie des sept personnalités invitées à participer ce vendredi à « La Chanson secrète », émission à succès de TF1. Et l’émotion était encore au rendez-vous pour cette nouvelle saison. Shy’m et Rayane Bensetti n’ont pas pu retenir leurs larmes en découvrant, en même temps que les téléspectateurs, la chanson qu’un artiste leur a respectivement interprétée.

« A la faveur de l’automne »

C’est Tété, le chanteur préféré de Shy’m, qui interprétait pour elle « A la faveur de l’automne ». Une chanson qui est à la base de la carrière de la chanteuse : « J'ai commencé à aimer chanter grâce à toi sur ce titre et je crois que dès que t'es arrivé, c'est bon, j'étais foutue », a-t-elle commenté. Mais la surprise ne s’arrêtait pas là. Shy’m a également eu le plaisir de retrouver sur scène des personnes chères à son cœur : Philippe Bas et Jill Dogit-Bodros, ses partenaires dans « Profilage », mais aussi Maxime Dereymez, son partenaire de « Danse avec les stars » et sa meilleure amie. « La jeune femme que vous voyez ici, je l’ai connue quand j’étais en primaire. On avait six ans … je suis trop contente de te voir », lui a-t-elle déclaré.