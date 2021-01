Qui est Mamadou Haidara, l’Omar Sy jeune de la série «Lupin»?

Il est aujourd’hui l’interprète du personnage principal de la série la plus vue sur Netflix, Assane Diop (enfant). A 16 ans, il y a de quoi prendre la grosse tête, mais ce n’est pas du tout le cas de Mamadou Haidara. Lui se sent un peu dépassé par les événements car il y a encore quelques jours, avant la sortie de la série « Lupin », il était complètement inconnu. Pour retrouver ses premiers pas dans le milieu des acteurs, il faut néanmoins retourner en 2019, dans sa ville d’Ivry.

Une popularité fulgurante

Cette année-là, le tournage du film « Gagarine » commence dans cette commune attenante à celle de Paris. Ses amis sont retenus pour être figurants mais Mamadou Haidara arrive trop tard. Il fait alors un choix qui va s’avérer crucial : au cas où, il laisse quand même ses coordonnées à l’équipe de tournage. Le temps passe et il est recontacté pour le casting de « Lupin ». Il doit interpréter lors de l’audition une scène qui figurera dans le premier épisode : celle de la piscine. Il fait mouche et obtient le rôle d’Assane Diop jeune. Ensuite, c’est le déclic. Grâce à une coach, il apprend très rapidement son texte et est de plus en plus à l’aise avec son travail, sauf quand il est question de montrer à sa famille la fameuse scène du baiser dans la piscine.

Après le tournage, la vie reprend son cours plus ou moins normal pour cet élève de seconde professionnelle (soit la quatrième secondaire en Belgique), jusqu’au jour où sort la série. « Au réveil, sur Snapchat, je vois au moins 150 messages de gens qui m'avaient vu dans la série. C'était fou ! Tout le monde me disait : ‘Tu peux être fier’ », confie Mamadou au Parisien. Il reçoit alors des tonnes de demandes d’autographes et devient une star à l’école. Quant à la suite, il aimerait continuer sa carrière d’acteur et a déjà été contacté par plusieurs agents. En attendant, le jeune lycéen savoure le fait de voir l’article du Parisien dédié rien qu’à lui : « Sans vous, jamais je n’aurais imaginé avoir un article à mon nom, je ne vous remercierai jamais assez », écrit-il sur Twitter.