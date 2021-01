La pire gaffe de Stéphane Plaza sur un tournage: «La production ne m’a pas parlé pendant un mois après ça»

Mercredi soir, M6 célébrait la centième de « Recherche appartement ou maison », le programme de Stéphane Plaza dans lequel il aide des particuliers à trouver une habitation qui leur convient totalement. Et en 15 ans de télévision et cent émissions, l’animateur a déjà fait quelques gaffes sur les tournages.

Pour Télé-Loisirs, il a raconté la pire bêtise qu’il ait faite lors d’un enregistrement. Non, ce n’est pas la fois où il s’est trompé d’appartement à vendre, mais bien ce jour où il a cassé un Murano, une pièce de verre de grande valeur. Stéphane Plaza a donc confié qu’on lui avait montré lors d’un tournage « un verre incassable ». Ni une ni deux, l’animateur a donc testé la résistance du verre en question, quand on lui a dit « Lance-le ». « Bah je le lance… Mais il a rebondi… et il est allé s’encastrer dans le Murano », a détaillé Stéphane Plaza, avant de confier que la production de l’émission avait dû tout payer, car elle n’était pas assurée pour ce genre de choses. « La production ne m’a pas parlé pendant un mois », a-t-il ajouté dans l’interview.

La maladresse de Stéphane Plaza est légendaire, il y arrive d’oublier ses clés de maison sur un tournage situé bien loin de chez lui, ou encore de prendre le train ou le métro dans le mauvais sens alors qu’il est attendu pour un enregistrement. Mais il est aussi maladroit qu’il est doué pour trouver la perle rare en immobilier. Pour rendre hommage à son habileté dans le domaine, M6 avait d’ailleurs publié plus tôt cette semaine le casting qu’il avait dû passer pour « Recherche appartement ou maison ».