Pour sa 100e, «Recherche appartement ou maison» rediffuse le premier casting de Stéphane Plaza (vidéo)

Début 2006, une nouvelle émission apparaît dans le paysage audiovisuel et fera date : « Recherche appartement ou maison ». Et voilà qu’aujourd’hui, en 2021, son animateur est toujours au gouvernail du même programme. Ce 20 janvier, il fêtera même sa 100e. Alors pour célébrer ça comme il se doit, M6 a sorti des cartons la toute première diffusion.

Un animateur dans l’âme dès le début

A cette époque-là, Stéphane Plaza a 35 ans et il vient d’être recruté par la société de production de télévision française Réservoir Prod lors d’un casting. Sa tâche : mettre à contribution son expérience d’agent immobilier au service d’une émission qu’il animera. Le jeune Stéphane Plaza apparaît alors tout sourire face à la caméra, dans un appartement parisien, avec des conseils déjà très pointus.

C’est le début du succès pour lui puisque 15 ans plus tard, il est l’un des animateurs les plus connus de France. Ce mercredi, pour la 100e, il tâchera d’aider, avec le soutien de ses acolytes Thibault Chanel et Sandra Viricel, l’actrice Fabienne Carat, suite à son départ de la série « Plus belle la vie », et sa sœur Carole.