Pourquoi Bernie Sanders se réjouit des milliers de mèmes qui circulent sur Internet (vidéo)

En quelques heures à peine, Bernie Sanders est devenu, bien malgré lui, une star des réseaux sociaux. Pris en photo vêtu d’une grosse parka et de moufles en laine, le sénateur américain a été largement affiché sur Twitter, où il est devenu un mème. Installé sur un banc aux côtés de Forrest Gump, posé sur la lune au pied du drapeau américain ou encore assis dans le canapé de « Friends », Bernie Sanders possède maintenant des milliers de mèmes à son effigie.

Et c’est une chose qui l’amuse beaucoup, mais qui le réjouit surtout. Invité sur CNN, le candidat démocrate de 79 ans a confié que sa soudaine popularité sur Twitter était « une bonne chose, et pas seulement une chose amusante ». Il a ensuite explicité ses propos : « Nous allons vendre des pulls et des tee-shirts dans tout le pays. Et tout l’argent qui sera récolté, qui devrait s’élever à quelques millions de dollars, ira à des programmes comme Meals on Wheels qui nourrissent les personnes âgées à faible revenu ».

Voilà pourquoi le sénateur originaire du Vermont se félicite aujourd’hui d’avoir revêtu sa grosse veste d’hiver et ses moufles tricotées à la main (qui sont elles aussi devenues célèbres) lors de l’investiture de Joe Biden.