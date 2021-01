« Une vision d’horreur » : L214 révèle l’enfer des cochons dans un élevage

L’association de défense des animaux L214 a diffusé ce lundi 25 janvier une vidéo de cochons en putréfaction prise dans un élevage des Côtes-d’Armor. Des « images insoutenables » a reconnu la Cooperl, coopérative agricole à laquelle l’éleveur est adhérent. « Une vision d’horreur », décrit L214 dans un communiqué de presse. « Sur le sol d’une des salles gisent une vingtaine de cadavres. Dans d’autres salles, d’autres corps, parfois presque à l’état de squelette, sont grignotés par les rats. Une brouette pleine d’ossements traîne dans l’exploitation ». Selon l’association, les faits se sont produits entre août et décembre 2020 et les corps étaient encore « éparpillés dans l’élevage » le 13 janvier.

Des mises à mort épouvantables

« Ni les services vétérinaires du département, ni la Cooperl n’ont été capables d’identifier les défaillances de l’éleveur et encore moins de pallier ses carences », estime L214, qui réclame une enquête administrative et annonce le dépôt d’une plainte « pour cruauté et abandon d’animaux auprès du procureur de Saint-Brieuc ».