Coincés sur la route avec des doses de vaccins anti-Covid sur le point d’expirer, ces infirmiers vaccinent les automobilistes (photos)

Alors qu’ils revenaient d’un centre de vaccination et transportaient leurs dernières doses inutilisées, des agents de la santé publique du Comté de Josephine, dans l’Oregon aux États-Unis, se sont retrouvés coincés dans des embouteillages causés par une tempête de neige. Sachant que le camion coincé en travers de la route devant eux les empêcherait de passer rapidement, ils ont eu l’idée d’utiliser sur les automobilistes volontaires les six doses de vaccin anti-Covid qu’ils transportaient.

Si la plupart des conducteurs bloqués auprès d’eux ont refusé, rigolant à la proposition, les infirmiers du Comté de Joséphine ont finalement trouvé six personnes volontaires. « Nous avions un individu qui était si heureux qu’il a enlevé son t-shirt et a sauté de la voiture », s’est amusé le directeur de la santé publique du comté.

Malgré le fait qu’il avait un médecin et une équipe d’ambulanciers sous la main, Michael Weber ne s’est pas étonné du refus de nombreux automobilistes, étant donné l’étrangeté de la situation : « Imaginez que vous êtes bloqué sur le bord de la route dans une tempête de neige et que quelqu’un s’approche et vous dit ‘Hé, vous voulez une piqûre dans le bras ?’ ».