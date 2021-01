Du jamais vu dans «Les 12 coups de midi»: un candidat découvre l’étoile mystérieuse en un temps record

Débarqué le 20 janvier dernier dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, Bruno a déjà conquis les téléspectateurs grâce à sa grande culture générale et son sens aiguisé de la déduction, mais il les a sans aucun doute bluffés encore plus ce vendredi. Le maître de midi vient en effet de découvrir l’étoile mystérieuse… alors qu’il restait encore 50 cases non dévoilées dessus. Un véritable exploit, que Jean-Luc Reichmann a souligné sur les réseaux sociaux, en postant un extrait des « 12 coups de midi » du jour. « Incroyable, du jamais vu ! », a-t-il commenté.

Bruno a donc découvert que les indices présents sur l’étoile mystérieuse faisaient référence à l’acteur Pierre Niney. Des indices que le maître de midi a expliqué un par un, détaillant pourquoi ils étaient en lien avec la carrière de l’acteur français, qui a notamment joué dans « 20 ans d’écart », « Yves Saint Laurent » ou encore « La promesse de l’aube ». Par exemple, Bruno a su faire le lien entre le magnolia présent sur l’étoile mystérieuse et le rôle de Pierre Niney dans le biopic sur Yves Saint Laurent, car le parfum le plus célèbre du couturier a une odeur de magnolia. Impressionnant.