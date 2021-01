Covid-19: des millionnaires se font vacciner grâce à de fausses identités

Certains seraient prêts à tout pour avoir accès au précieux vaccin contre le Covid-19 et ainsi être tranquille avec la pandémie actuelle. Parmi ceux-ci, on trouve au Canada un couple de millionnaires, Rodney et Ekaterina Baker. Lui est ex-PDG d’une chaîne de casino (Great Canadian Gaming) et elle actrice. Ils sont loin d’être âgés et donc à risque face à la maladie mais la tentation d’avoir l’esprit tranquille avec ça était plus fort. Ils ont donc profité d’une faiblesse du système de la stratégie de vaccination canadienne pour passer entre les mailles du filet, même si cela devait priver des personnes faibles du précieux produit.

Un « comportement égoïste et inquiétant »

Partis de Vancouver, ils sont arrivés à Whitehorse, le chef-lieu du Yukon, puis au village isolé de Beaver Creek, près de la frontière avec l’Alaska. Normalement, pour un tel voyage, il faut faire une quarantaine. Le risque de transmettre le Covid-19 à la population indigène, sensible à la maladie, est trop grand sinon. Mais les Baker n’ont pas le temps : ils doivent mettre immédiatement leur plan à l’œuvre.

A Beaver Creek, le couple arrive à se faire passer pour les nouveaux employés d’un petit motel. Leur mensonge passe comme une lettre à la poste. Juste après, une équipe mobile de la campagne de vaccination arrive au village. Elle est destinée à vacciner les personnes isolées, notamment les indigènes du Yukon. Mais grâce à leur nouvelle identité, les Baker arrivent à se faire passer pour des locaux et reçoivent le produit tant attendu.