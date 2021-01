Claude François dénoncé par Camélia Jordana sur son attirance choquante pour les jeunes filles

Soutenue par certains, détestée par d’autres, Camélia Jordana ne manque pas de diviser le public avec ses prises de position sur l’état de la société. Interviewée par le magazine « Elle » à l’occasion de la sortie de son nouvel album, l’artiste a remis le couvert en s’attaquant à un chanteur emblématique de la chanson française, Claude François. En cause : une confession de ce dernier qui semble aujourd’hui anachronique.

« Avant, c’était normal », dit-elle

A un moment, Camélia Jordana est interrogée sur les dérives qu’elle a pu constater dans le milieu de la musique. Elle évoque par exemple le fait que les chanteuses sont systématiquement interrogées sur leurs compagnons et pas l’inverse, preuve d’un préjugé sexiste qui circule encore de nos jours. « Avant, c’était normal », dit-elle pour expliquer à quel point il est difficile pour ce type de comportement de disparaître.

C’est seulement là qu’elle évoque le cas de Claude François. « Comme il était normal d'entendre Claude François dire qu'il préfère les filles entre 15 et 18 ans parce qu'après elles se sentent obligées de penser et de la ramener », remarque-t-elle. Il s’avère en effet que le chanteur a déclaré dans les années 1970 la chose suivante : « Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans. Après 18, je me méfie, les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles ». Une position qui aurait bien du mal à passer aujourd’hui, et c’est justement pour cela que Camélia Jordana a relevé cette phrase.