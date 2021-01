Victoires de la musique: Camélia Jordana s’insurge contre la surreprésentation des hommes

L’année passée, les Victoires de la musique avaient déjà été critiquées pour des motifs semblables. La cérémonie était alors surtout pointée du doigt pour l’absence de personnes de couleur. Cette année, plusieurs artistes d’origines diverses ont été nommés. Outre Camélia Jordana, on retrouve ainsi Yseult (présente dans deux catégories), la populaire Aya Nakamura, la Belge Lous and the Yakuza, le rappeur Hatik ainsi que le duo Gradur et Heuss l'Enfoiré.

Quant à la sous-représentation des femmes en 2021, la grande majorité des catégories non genrées sont en effet en défaveur de la gente féminine. Dans celle des albums, elles sont totalement absentes et dans la catégorie « création audiovisuelle », les trois réalisateurs sont des hommes (même si l’un d’eux a travaillé pour Christine and the Queens). Une récompense tient déjà son gagnant, celle de la chanson la plus streamée, remise uniquement aux deux rappeurs Gradur et Heuss l'Enfoiré, là aussi des hommes. Seule une dernière catégorie non genrée, celle de la « chanson originale », respecte la parité des sexes.