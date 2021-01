L’inconscient slalom d’un fourgon à pleine allure sur une autoroute française (vidéo)

Ce mardi 26 janvier, la journée commence du côté de Brive-la-Gaillarde, en France. C’est alors que soudainement, un fourgon devient comme fou sur l’autoroute A20 et crée la panique. De façon constante, il slalome frénétiquement de gauche à droite, sans raison apparente, et ce à très grande vitesse. Le fait est rapidement remonté jusqu’aux services de l’ordre qui ont depuis publié la vidéo du malfrat pour mieux le dénoncer.

Un homme parfaitement conscient de son acte

C’est un automobiliste situé juste derrière le fourgon en question qui a filmé la scène. Il est situé à une certaine distance de ce danger potentiel mais on l’entend craindre le pire plus d’une fois. « Oh mon dieu », dit-il, tout en remarquant qu’« il est à 130 » km/h. Sans clignotant, le fourgon passe de gauche à droite sans arrêt. Et lorsque vient pour lui le moment de dépasser un camion, il se met sur la bande de gauche avant de recommencer son bal.