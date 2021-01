La nouvelle saison de «Sex and the City» abordera le sujet de la pandémie de Covid-19

La nouvelle du retour de « Sex and the City », annoncé le 11 janvier dernier, avait fait l’effet d’une bombe parmi les fans de Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes, et Samantha Jones. Mais cette dernière, interprétée par l’actrice Kim Cattrall, ne fera pas partie de la saison en préparation par HBO.

C’est d’ailleurs l’une des seules informations concrètes dont l’on disposait jusqu’ici concernant le projet de HBO. Mais Sarah Jessica Parker, dans une interview à Vanity Fair, a donné quelques détails sur cette saison inédite intitulée « And Just Like That... ». L’interprète de Carrie Bradshaw s’est dite très motivée à l’idée de voir l’évolution de son personnage et de celui de ses deux amies, Charlotte York (jouée par l’actrice Kristin Davis) et Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). « Que sont-elles devenues dans ce monde ? Se sont-elles adaptées ? Quel rôle ont-elles joué ? En quoi ont-elles échoué en tant que femmes, en tant qu’amies, et comment s’en sont-elles sorties ? [...] Je suis tellement curieuse et excitée de voir comment les scénaristes imaginent ces femmes aujourd’hui », a-t-elle confié.

Sarah Jessica Parker a également levé une part du voile sur le scénario de la série de HBO : « Le covid-19 va bien évidemment faire partie de l’intrigue, parce que cela impacte la ville dans laquelle vivent les personnages. Et cela a transformé les relations ». « J’ai une grande confiance dans le fait que les auteurs vont examiner tout ça », a-t-elle aussi ajouté. Si BFMTV affirme que les premières scènes de ces épisodes inédits devraient être tournées à la fin du printemps, HBO n’a pas encore donné de date de sortie.