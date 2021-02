Un Belge remporte plus de 5 millions d’euros à l’EuroMillions

Voilà une nouvelle qui va apporter du baume au cœur au vainqueur en cette période si particulière et difficile. D’autant plus qu’il est employé de cuisine dans le secteur de l’Horeca, lourdement touché par la crise. « Notre gagnant travaille dans l’Horeca, (cette victoire) est une bonne nouvelle par ces temps difficiles marqués par la crise du coronavirus », s’est réjouie Liliane Goor, de la Loterie Nationale, auprès de Belga.

« J’avais lu qu’un Belge avait gagné au rang 2 mais j’étais loin de me douter que c’était moi », a expliqué à la Loterie Nationale le gagnant bruxellois, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Il s’est manifesté la semaine passée, dans la crainte d’arriver trop tard pour récupérer son gain. Heureusement, il était encore dans les délais.

Ce Belge a donc remporté un montant total de 5.684.144,40 d’euros au tirage du 8 décembre de l’EuroMillions. Il s’agit du plus gros gain engendré en Belgique durant l’année 2020. La Loterie Nationale a remis ce jeudi un chèque symbolique au propriétaire de la boutique qui a vendu le ticket gagnant. Ce dernier espère donner un coup de boost à son commerce après cette bonne nouvelle : « Le Covid, on le sent passer et la concurrence reste rude. Un gain pareil, c’est énorme, impressionnant. J’espère que ça entraînera plus de passage », a-t-il confié à Belga.