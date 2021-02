Un effondrement impressionnant aux falaises de Douvres (vidéo)

Tout a commencé par la chute de quelques pierres et un bruit de fond menaçant. Interloqués par le phénomène, les curieux ont commencé à s’amasser sur le bord de mer, au pied des falaises de Douvres. Et puis, ce qui était attendu arriva : une partie des célèbres falaises de craie s’est effondrée, finissant tout droit dans l’océan Atlantique. Un éboulement rarissime puisqu’il s’agit de la troisième fois que cela arrive en 20 ans, mais les conditions étaient réunies ce mercredi pour que cela arrive.

Plouf !

C’est précisément au niveau de la réserve naturelle de Samphire Hoe, entre Douvres et Folkestone, qu’a eu lieu l’éboulement. La scène, filmée par un homme présent sur les lieux, montre d’abord les cailloux tomber petit à petit, puis les sons présagent de plus en plus ce qui suit : la chute de toute une partie de la falaise.

« The Independant » explique cet événement par les conditions météorologiques de ces derniers jours. Depuis des semaines, la côte anglaise est frappée par une série de tempêtes. D’importantes précipitations et des vents violents ont fragilisé le sol et logiquement, la portion de falaise en question n’a pas résisté. Pour trouver la trace d’un éboulement d’une telle importance, il faut remonter à 2012 et 2001. Lors de ce dernier effondrement, la surface tombée dans la Manche était plus grande que celle d’un terrain de football. Mais de manière générale, les falaises de Douvres sont grignotées petit à petit par les marées et les rafales. Chaque année, elles perdraient environ un centimètre de terrain sur l’Atlantique.