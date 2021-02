Les images fascinantes de deux rivières qui se croisent sans se mélanger (vidéo)

La nature offre souvent des spectacles magnifiques, et ce phénomène, filmé dans le sud-ouest de la Russie, en est encore un exemple. Un drone a capturé en vidéo le moment où la rivière Zholobnaya rejoint la rivière Belaïa, deux cours d’eau qui ne se mélangent pourtant pas.

Sur les images, on voit clairement l’eau trouble de la première rivière se jeter dans la deuxième, mais pourtant, le cours d’eau « boueux » ne se « dilue » pas dans la rivière Zholobnaya. Ce qui donne l’impression que les deux torrents coulent côte à côte, et la vidéo montre en effet bien la séparation entre l’eau transparente de la rivière Belaïa et l’autre jaunâtre de l’autre.

Ce phénomène n’est pas magique, il s’explique par la différence de densité, de température ou encore de vitesse entre les deux cours d’eau. Mais les images n’en restent pas moins surprenantes.